Virtus Francavilla, sabato c'è la sfida alla Gelbison: è caccia alla prima vittoria in trasferta

Serie C Girone C

La bella vittoria casalinga nel derby contro il Foggia ha caricato l'ambiente in casa Virtus Francavilla, ora attesa da un impegno in trasferta: sabato 21 gennaio i biancazzurri saranno impegnati allo stadio Raffaele Guariglia di Agropoli per affrontare la Gelbison (calcio d'inizio alle ore 14:30). Un match importante per la Virtus, che ha bisogno di continuità anche per sbloccarsi al di fuori delle mura amiche dove finora, infatti, non è ancora arrivata una vittoria.

I tre punti in trasferta mancano da quasi un anno. Era il 2 febbraio 2022, e la Virtus Francavilla espugnò il campo della Vibonese per 2-1. In questa stagione sono arrivati due pareggi e nove sconfitte. La prossima potrebbe essere l'occasione giusta per invertire il trend.