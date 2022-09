Virtus Francavilla, sabato si gioca a Pontedera contro il Monterosi: il precedente della passata stagione

Girone C

Archiviata la fondamentale vittoria contro la Gelbison, per la Virtus Francavilla all'orizzonte c'è la lunga trasferta contro il Monterosi di sabato 24 settembre. La partita si giocherà allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, alle ore 12:30. Attualmente i biancazzurri hanno conquistato 7 punti in classifica, l'obiettivo ora è di dare continuità al successo di domenica scorsa e trovare il primo successo in trasferta (finora sono arrivati un pareggio contro la Turris e una sconfitta a Foggia).

Nella passata stagione la Virtus Francavilla affrontò il Monterosi allo stadio Rocchi di Viterbo nella trentaseiesima giornata di campionato, il 10 aprile 2022: furono i padroni di casa a vincere per 1-0, grazie alla rete dell'attaccante Rocco Costantino al 79'.