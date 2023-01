Virtus Francavilla, saluta Ekuban: l'attaccante va alla Fidelis Andria. In uscita altri quattro calciatori

Serie C Girone C

Joseph Ekuban saluta la Virtus Francavilla. L'attaccante classe 2000 è stato ceduto in prestito alla Fidelis Andria: finora, nelle gerarchie del tecnico Antonio Calabro, non aveva trovato molto spazio, totalizzando 11 presenze tra campionato e Coppa Italia Serie C; nella prima parte di campionato ha servito 2 assist, proprio contro i federiciani nel match vinto dalla Virtus lo scorso primo ottobre per 2-1.

Si tratta della prima operazione in uscita messa a segno dai biancazzurri: la dirigenza intende sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi prima di poter acquisire nuovi calciatori. In partenza ci sono il difensore Mirko Miceli, vicino all'approdo alla Turris, i centrocampisti Francesco Giorno e Federico Mastropietro e l'attaccante Leonardo Perez.