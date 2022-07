Virtus Francavilla, saluta Gabriele Ingrosso: il terzino sinistro è stato ceduto al Pordenone

Serie C Girone C

Dopo una sola stagione è terminata l'avventura di Gabriele Ingrosso alla Virtus Francavilla. La società della Città degli Imperiali ha comunicato infatti la cessione del terzino sinistro classe 2000 al Pordenone: nella passata stagione Ingrosso si è consacrato come uno protagonisti della stagione dei biancazzurri, totalizzando circa 35 presenze.

Gabriele Ingrosso ceduto al Pordenone, il comunicato ufficiale della Virtus Francavilla

Virtus Francavilla Calcio comunica che è stato raggiunto l’accordo per la cessione, a titolo definitivo a partire dal 1 luglio, del diritto alle prestazioni sportive del difensore Gabriele Ingrosso al Pordenone Calcio. La società ringrazia Gabriele per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nelle 35 partite in biancazzurro, augurandogli un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.