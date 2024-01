Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con il calciatore Sergio Yakubiv. La società desidera ringraziare Sergio per il lavoro svolto e l’impegno profuso con la maglia biancazzurra, augurandogli un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla