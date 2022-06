Virtus Francavilla, scambio con l'Ancona Matelica: preso il portiere Michele Avella, ceduto Mario Prezioso

Arriva la prima operazione in entrata della Virtus Francavilla in questo mercato estivo. Un'operazione che è rientrata nell'ambito di uno scambio con l'Ancona Matelica: nella Città degli Imperiali approda ufficialmente il portiere Michele Avella, che lo scorso anno ha totalizzato 29 presenze tra campionato, Coppa Italia di Serie C e playoff. Il classe 2000 in passato si è messo in mostra alla Casertana nella stagione 2020/2021, sempre in Serie C, e al Messina (2019/2020) e Matelica (2018/2019) in Serie D. Al netto dell'arrivo di Avella, potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane la partenza di Tommaso Nobile, che piace a diversi club.

A lasciare i biancazzurri è stato invece Mario Prezioso, che ha fatto il percorso inverso rispetto all'estremo difensore. Prezioso, tornato nell'estate 2021 dopo la sua prima avventura nel 2016/2017, ha concluso l'annata giocando 32 partite e segnando 2 reti.

Virtus Francavilla, il comunicato ufficiale sullo scambio Avella-Prezioso

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo a partire dal 1 luglio, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Avella, proveniente dall’Ancona-Matelica. Il giovane portiere campano, classe 2000, cresciuto nei settori giovanili di Casertana ed Avellino, nella stagione 2020-2021 ha disputato il suo primo campionato in serie C con i falchetti dopo le esperienze in serie D con Acr Messina e Matelica. Nella scorsa stagione ha militato tra le fila dell’Ancona Matelica disputando 29 partite in stagione. In totale, tra i professionisti, ha disputato 58 partite. Il calciatore sarà a disposizione di mister Calabro per il pre-raduno alla Nuovarredo Arena.

Contestualmente si comunica che è stato raggiunto l’accordo per la cessione, a titolo definitivo a partire dal 1 luglio, del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Mario Prezioso all’Ancona-Matelica. La società ringrazia Mario per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nelle 29 partite in biancazzurro, augurandogli un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.