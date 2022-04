Virtus Francavilla, sfatare il tabù Foggia per tornare a sorridere dopo sette partite

Serie C Girone C

In un momento delicato della stagione regolare, che sta quasi per volgere al termine, la Virtus Francavilla è alla caccia di una vittoria che manca da sette partite e che servirebbe per consolidare l'attuale quinto posto in classifica. E l'occasione giusta può essere quella di sabato 16 aprile, quando alla Nuovarredo Arena arriverà il Foggia di Zdenek Zeman in un derby pugliese che si preannuncia scoppiettante (ore 17:30): una sfida che sa di tabù per i biancazzurri, finora mai vittoriosi sui satanelli nelle precedenti cinque partite disputate, dove sono arrivati un pareggio e quattro sconfitte. Un successo che potrebbe valere doppio, la Virtus Francavilla ne uscirebbe rinfrancata dal punto di vista del morale dopo le ultime settimane e andrebbe a ritagliarsi un'altra soddisfazione, battendo un'altra big di questo girone. Nella Città degli Imperiali sono stati giocati finora solo due match. Nella stagione 2016/2017, nella quarta giornata di campionato, il Foggia si impose per 1-0 grazie alla rete di Vincenzo Sarno al 49'; analogo risultato lo scorso anno, in cui risultò decisiva la rete di Fabio Gavazzi all'84' (diciottesima giornata).

Riguardo le possibili scelte di formazione, da segnalare i rientri dopo la squalifica del difensore Mirko Miceli e del centrocampista Domenico Franco: il primo partirà dal primo minuto nel cuore della retroguardia, mentre il secondo è in ballottaggio con Mario Prezioso per affiancare in mediana Marco Toscano. Sulla fascia destra ancora spazio a Francesco Carella. In attacco, infine, prende corpo l'ipotesi dell'utilizzo del tridente pesante formato da Leonardo Perez, Cosimo Patierno e Pasquale Maiorino. Modulo 3-4-3.