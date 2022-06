Virtus Francavilla, si cerca un esterno destro per il 3-5-2

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla continua a guardarsi intorno, alla ricerca dei rinforzi giusti da regalare al tecnico Antonio Calabro. La base tattica di partenza sarà il 3-5-2, con la possibilità di apportare qualche piccola variazione sia dall'inizio che a gara in corso, nella fase di possesso (passando eventualmente al 3-4-1-2 o al 3-4-3). Uno dei primi nomi emerse in queste prime battute è quello dell'attaccante del Cittadella Luigi Cuppone, per cui proseguono i contatti. Allo stesso tempo però i pensieri del club biancazzurri sono rivolti ad altri reparti.

In particolare è partita la ricerca di un esterno destro, possibilmente under visto che la Virtus ha sempre puntato sul minutaggio e la valorizzazione dei giovani. Il prestito dal Lecce di Roberto Pierno, che nella scorsa stagione ha totalizzato 32 presenze, non verrà con tutta probabilità prolungato: la priorità dunque è sostituirlo, andando anche a trovare un secondo rimpiazzo. Nel 2021/2022, come riserva su quella corsia, è stato impiegato Francesco Carella che di ruolo fa la mezzala.