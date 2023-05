Virtus Francavilla, si va verso l'addio con Calabro tramite risoluzione

Serie C Girone C

Tra la Virtus Francavilla e Antonio Calabro potrebbe consumarsi presto l'addio. La società sembra essere orientata verso un nuovo cambio in panchina, alla luce di una stagione terminata al tredicesimo posto a 45 punti, mancando la qualificazione ai playoff: sarebbero già partiti i dialoghi per una risoluzione del contratto tra le parti, in scadenza fino a giugno 2024. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare degli sviluppi. Insomma, in casa Virtus Francavilla si va verso un'altra rivoluzione che partirà probabilmente con la separazione dal tecnico classe 1976, tornato un anno fa. Successivamente la concentrazione della dirigenza si rivolgerà verso la rosa: sono 16 i calciatori attualmente sotto contratto, tuttavia ci saranno diversi movimenti.