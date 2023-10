Una Virtus Francavilla irriconoscibile cede al Sorrento: campani vittoriosi per 5-1

Pesante sconfitta per la Virtus Francavilla, che si è vista interrompere la striscia positiva che durava da cinque partite: alla Nuovarredo Arena la formazione guidata da Francesco Cudazzo è stata battuta per 5-1 da un arrembante Sorrento, che ha avuto la meglio contro una squadra che ha approcciato male la gara senza riuscire ad invertire la tendenza.

La Virtus Francavilla, alla terza sconfita stagionale, è rimasta ferma a quota 11 punti in classifica.

Virtus Francavilla-Sorrento, le formazioni iniziali

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Forte; Accardi, Monteagudo, De Marino; Di Marco, Izzillo, Risolo, Macca, Biondi; Giovinco, Artistico. All. Cudazzo (Villa squalificato).

SORRENTO (4-3-3): Marcone; Todisco, Blondett, Fusco, Loreto; La Monica, De Francesco,Cuccurullo; Vitale, Ravasio, Scala.

Il primo tempo

Nessuna sorpresa nell'undici guidato da Cudazzo, come già preannunciato è stata confermata in blocco la formazione che ha vinto sul campo della Turris. Nelle primissime fasi gioco è stato il Sorrento a provare a pungere, costruendo un'azione con una sorta di 3-4-3, nel quale Loreto si alzava sulla linea dei centrocampisti mentre La Monica si allargava leggermente sulla fascia destra: dopo un rimpallo in area Scala ha provato la conclusione centrale facilmente bloccata però da Forte. Pericolosi gli ospiti al 6', quando Loreto si è incuneato in area dribblando due giocatori e mettendo in mezzo un pallone spazzato dalla difesa biancazzurra. Più raccolta e paziente invece la Virtus, che si è preoccupata di coprire le linee di passaggio e partire in ripartenza, come in occasione del cross di Giovinco abbrancato in presa alta da Marcone.

Rimti blandi in questa fase gioco, e ad approfittarne è stato il Sorrento che al 14' è passato in vantaggio grazie a Ravasio, andato a segno di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, Dopo lo svantaggio i padroni di casa hanno provato ad alzare l'intensità, ma ancora una volta gli ospiti hanno trovato spazio per manovrare agevolmente e sfiorare il gol con Vitale, la cui girata ha costretto Forte al miracolo; l'ala dei campani però si è fatta trovare pronta al 19', quando sugli sviluppi di un corner, in piena mischia, ha raccolto una carambola e ha insaccato il 2-0: Nuovarredo Arena incredula, Virtus colpita a freddo ancora una volta a causa di approccio forse troppo molle della gara. Ma a volte basta un lampo per cambiare l'inerzia e in tal senso Izzillo ha trovato la giocata illimunante per riaprire i giochi: la mezzala ha ricevuto il pallone dalla sinistra e, dopo un dribbiling, ha battuto di piatto Marcone. I biancazzurri sono stati galvanizzati dalla rete, ma al 30' è arrivata la terza rete dei rossoneri, a conferma di una giornata no della retroguardia: su una verticalizzazione rapida Vitale ha bruciato Monteagudo e ha infilato Forte in uscita. Confusionaria e troppo frenetica la reazione della Virtus, che non è riuscita a tenere il possesso a fronte di un Sorrento che è stato compatto e accorto in non possesso.

Nel finale di frazione Risolo ha provato ad accorciare le distanze da fuori area, poi Artistico ha impattato di testa un cross di Biondi ma Di Francesco ha sventato prontamente la minaccia; nei tre minuti di recupero non è accaduto nulla, squadre a riposo.

Virtus Francavilla-Sorrento, il racconto del secondo tempo

La Virtus nella ripresa ha tentato di alzare l'intensità del pressing e a prendersi il pallino del gioco, il Sorrento però è stato abile a creare densità nella parte centrale del campo. Tramite i calci piazzati i biancazzurri hanno provato a creare pericoli a Marcone, infatti al 9' Monteaugdo servito da un cross tagliente di Giovinco ha sfiorato il 2-3, così come Artistico su una ripartenza: l'attaccante 2002 tuttavia, dopo aver seminato Blondett e Fusco, ha concluso troppo debolmente e permesso l'intervento di piede di Marcone. Un'occasione ghiotta sprecata dai padroni di casa, passati al 3-4-3 in seguito all'ingresso di Polidori per uno spento Macca. Un cambio tattico che non ha svoltato la gara per la Virtus, anzi, Scala al 59' èha firmato il poker grazie ad un preciso diagonale, a testimonianza del fatto che le catene laterali del Sorrento hanno trafitto una difesa avversaria fragile e distratta.

La replica è arrivata su un'azione in verticale, Giovinco sulla trequarti a ricevuto il pallone e l'ha scaricato a Di Marco, l'esterno è entrato in area e ha costretto Marcone ad una parata difficile su un tiro radente. Il match ha seguito lo stesso filo conduttore del primo tempo, con il Sorrento che ha ulteriormente addormentato la partita e controllato le folate degli avversari, mai pericolosi. E all'84' Ravasio ha firmato la doppietta personale con un tiro beffardo sul primo palo. Ultimi minuti senza sussulti: domenica da dimenticare il prima possibile per la Virtus Francavilla, visto che nel prossimo turno c'è da affrontare in trasferta il derby con il Monopoli.