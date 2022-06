Virtus Francavilla, ecco lo staff tecnico di Antonio Calabro

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

É stato reso noto lo staff tecnico che affiancherà l'allenatore Antonio Calabro nella sua seconda avventura alla Virtus Francavilla. Il viceallenatore dei biancazzurri sarà Alessandro Imbrogno, mentre ad occuparsi della preparazione atletica sarà Pasquale Sepe; nominato come allenatore dei portieri Pasquale Visconti, Alfredo Ciracì invece curerà il recupero degli infortuni.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Virtus Francavilla Calcio comunica che è stato definito lo staff tecnico per la stagione 2022-2023. Mister Antonio Calabro sarà coadiuvato dai seguenti collaboratori:

Allenatore in Seconda: mister Alessandro Imbrogno

Preparatore Atletico: prof. Pasquale Sepe

Allenatore dei portieri: mister Pasquale Visconti

Recupero infortuni: prof. Alfredo Ciracì

La società augura a tutto lo staff tecnico un grande in bocca al lupo per le prossime sfide professionali in biancazzurro.