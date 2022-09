Virtus Francavilla, stop col Monterosi: allo stadio Mannucci finisce 2-1

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla incassa la seconda sconfitta stagionale, arrivata di nuovo in trasferta: i biancazzurri sono stati battuti dal Monterosi per 2-1, allo stadio Ettore Mannucci di Pontedera in un match nel quale sono stati assegnati ben quattro calci di rigore. La formazione laziale si è portata avanti sul 2-0 giunto dagli undici metri: l'attaccante Costantino è stato firmatario delle reti arrivate al 31' e al 59'. Per tutta riposta la Virtus Francavilla ha approfittato di un penalty al 69', realizzato da Patierno; quasi dieci minuti più tardi è arrivata la ghiotta chance per pareggiare i conti, ancora dagli undici metri, ma stavolta Patierno si è fatto ipnotizzare dal portiere Alia. Finisce così, gli uomini guidati da Antonio Calabro si fermano dopo la vittoria contro la Gelbison: il bottino in classifica al momento ammonta a 7 punti.