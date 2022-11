Virtus Francavilla-Taranto, Calabro: "Sono contento per il risultato, abbiamo giocato con compattezza"

La Virtus Francavilla è tornata alla vittoria, dopo sette partite dove aveva raccolto tre pareggi e quattro sconfitte. Il 3-0 al Taranto è arrivato dopo una prestazione solida, preparata tatticamente al meglio: ad incidere sicuramente è stato anche il cambio di assetto, dal 3-5-2 al 4-3-2-1 che ha fornito una copertura del campo migliore e una maggiore fluidità offensiva. Soddisfatto il tecnico Antonio Calabro, come lui stesso ha evidenziato nel post-partita.

"Questo risultato ci voleva, sono contento per tutto l'ambiente -ha detto l'allenatore biancazzurro- Sono contento del risultato, oltre che delle tre reti messe a segno e del fatto che non ne abbiamo subiti di gol. In questa gara sono state trovate delle soluzioni, non vuol dire però che siano definitive. Sul cambio modulo posso dire che siamo stati più compatti, nel momento in cui l'intensità si abbassa il baricentro viene arretrato e si soffre un po'. Ma è normale, in questa categoria accade sempre. Poi il Taranto è una squadra forte, allenata bene. Gli episodi in una gara contano, sono importanti nel calcio in generale".