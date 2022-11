Virtus Francavilla-Taranto, ecco chi dirigerà l'incontro

Il Sig. Adalberto Fiero della sezione AIA di Pistoia sarà l’arbitro di Virtus Francavilla Calcio-Taranto di domenica 20 novembre 2022 alle ore 17.30, valevole per la quattordicesima giornata del Campionato Nazionale Serie C girone C. Gli assistenti saranno i Sigg.ri Mattia Bartolomucci della sezione di Ciampino ed Egidio Marchetti della sezione di Trento. Quarto Ufficiale il sig. Domenico Mirabella della sezione di Napoli.

PRECEDENTI E STATISTICHE

Il fischietto della sezione di Pistoia dirigerà per la seconda volta i biancazzurri. Il precedente con il sig. Fiero risale alla stagione 2018/2019, nella quale diresse Virtus Francavilla Calcio-Paganese (terminata 1 a 0 con 4 ammonizioni ai danni dei biancazzurri).

Per il sig. Fiero 61 presenze in serie C (14 nel girone A, 24 nel girone B, 16 nel girone C, 4 in Coppa Italia di C, 2 nei Playoff di C e 1 nei Playout di C); 305 le ammonizioni comminate (60 nel girone A, 129 nel girone B, 86 nel girone C, 14 in Coppa Italia di serie C, 8 nei Playoff di C e 8 nei Playout di C), 30 espulsioni (16 rossi diretti e 14 doppie ammonizioni) e 30 rigori assegnati (3 nel Girone A, 17 nel Girone B e 8 nel girone C, 1 in Coppa Italia di C e 1 nei Playout di C).

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla