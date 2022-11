Virtus Francavilla-Taranto: le info sulla prevendita dei biglietti

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica che la prevendita per la gara tra Virtus Francavilla Calcio e Taranto, in programma domenica 20 novembre 2022 alle ore 17.30, sarà attiva a partire da domani mattina ore 10.00. E’ stata INDETTA LA GIORNATA PRO VIRTUS FRANCAVILLA, per cui il costo dei tagliandi sarà ridotto al 50% in ogni settore dello stadio.

Sarà inoltre attiva la PROMO TESSERATI VIRTUS, ASD VIRTUS ACADEMY E SOCIETA’ AFFILIATE: per tutti i tesserati Virtus Francavilla, scuola calcio ASD Virtus Academy e società affiliate, l’ingresso sarà GRATUITO.

La sede in via Quinto Ennio 91 sarà aperta nei seguenti giorni e orari:

Venerdì 18 novembre 2022: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Sabato 19 novembre 2022: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Domenica 20 novembre 2022: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

SI RICORDA INOLTRE CHE SONO VALIDI GLI ABBONAMENTI.

I TAGLIANDI PER IL SETTORE OSPITI SARANNO ACQUISTABILI DA DOMANI MATTINA FINO ALLE ORE 19.00 DI SABATO 19/11/22.

PREZZI:

– TRIBUNA CENTRALE SCOPERTA:

Biglietto Unico: € 6.00 + 1.50 (diritto prevendita)

– TRIBUNA CENTRALE COPERTA:

Biglietto Unico: € 6.00 + 1.50 (diritto prevendita)

– TRIBUNA VIP:

Biglietto Unico: € 9.50 + 1.50 (diritto prevendita)

– CURVA SUD:

Biglietto Unico: € 5.00 + 1.50 (diritto prevendita)

– SETTORE OSPITI:

Biglietto Unico: € 5.00 + 1.50 (diritto prevendita)

I TAGLIANDI PER IL SETTORE OSPITI SARANNO ACQUISTABILI PRESSO TUTTI I PUNTI VENDITA VIVATICKET CONSULTABILI SUL SITO www.vivaticket.com

INFO ACCESSO STADIO:

SI RACCOMANDA, PER EVITARE ASSEMBRAMENTI ALL’ENTRATA DELLO STADIO, DI RECARSI PRESSO L’IMPIANTO GIÀ A PARTIRE DALLE ORE 16.15

INDICAZIONI:

da Taranto: SS7 a Taranto da SS172 – Uscita SS7 USCITA VILLA CASTELLI – FRANCAVILLA OVEST

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla