Virtus Francavilla-Taranto, le probabili formazioni: pronti due cambi per i biancazzurri

Ecco come protrebbero scendere in campo le due formazioni nel derby pugliese di oggi alla Nuovarredo Arena (ore 17:30)

Un duello ad alta quota quello di oggi tra Virtus Francavilla e Taranto, valevole per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C (alla Nuovarredo Arena calcio d'inizio alle ore 17:30). I biancazzurri stanno vivendo un bel periodo di forma: le ultime due vittorie contro Monopoli e Potenza sono valse il terzo posto in classifica a quota 12 punti, con la voglia di calare il tris e proseguire la scia positiva di questo inizio di campionato. Dall'altra parte ci sono i rossoblù, altra squadra che sta soprendendo finora con la quarta piazza conquistata assieme alla Paganese (entrambe hanno 11 punti).

Rispetto alla trasferta dello scorso turno infrasettimanale, l'allenatore Roberto Taurino è pronto a varare qualche cambio. Davanti a Nobile ci sarà ancora una volta la difesa formata da Idda, Miceli e Caporale; in mezzo non ci sarà invece Franco: sembra essere aperto il ballottaggio tra Mastropietro e Carella. Sulla fascia sinistra Enyan riprenderà il suo posto da titolare, mentre in attacco spazio di nuovo a Maiorino e Ventola, quest'ultimo match winner nell'ultima gara.

Gli ospiti mercoledì scorso hanno colto uno 0-0, con Giovinco che ha sbagliato un rigore nella ripresa. Il tecnico Giuseppe Laterza non ha convocato l'attaccante Pacilli, che si aggiunge così agli altri indisponibili Diaby e Versienti. Il modulo di partenza dovrebbe essere il 4-3-3 con Chiorra tra i pali e il ballottaggio tra Zullo e Riccardi per un posto al centro della difesa al fianco di Benassai. A centrocampo presente Marsili, mentre Saraniti (ex di turno) sarà affiancato da Mastromonaco e Giovinco.

Virtus Francavilla-Taranto, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda,Miceli,Caporale;Pierno, Tchetchoua, Mastropietro,Prezioso,Enyan;Mariorino,Ventola. All.Taurino.

TARANTO (4-3-3): Chiorra; Tomassini, Zullo, Benassai, Ferrara; Bellocq, Marsili, Civilleri; Mastromonaco, Saraniti, Giovinco. All.Laterza.