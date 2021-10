Virtus Francavilla-Taranto, Taurino: "Mi aspetto una gara di grande intensità, il nostro morale è buono"

L'allenatore dei biancazzurri ha presentato il derby pugliese valevole per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C (alla Nuovarredo Arena, ore 17:30)

Derby pugliese ad alta quota per la Virtus Francavilla, pronta ad ospitare il Taranto nel match valevole per la settima giornata del campionato di Serie C, girone C. Dopo le vittorie contro Monopoli e Potenza, i biancazzurri sono alla ricerca di un tris per suggellare un buon periodo di forma e immagazzinare altri punti fondamentali: di fronte ci sarà una delle rivelazioni di questo scorcio di stagione. Il tecnico della Virtus Francavilla Roberto Taurino ha presentato la sfida di domenica 3 ottobre (alla Nuovarredo Arena, ore 17:30), nella conferenza stampa di vigilia.

Sull'avversario: "Vieniamo da un turno infrasettimanale,abbiamo delle scorie da smaltire. Ci siamo allenati bene in questi giorni, il morale è buono ma questo non deve distogliere l'attenzione dal nostro obiettivo. Rispetto a quella di Coppa Italia sarà una gara completamente diversa, il Taranto ha aggiunto elementi di esperienza alla propria rosa. Al di là degli schemi e delle situazioni tattiche bisognerà vedere quale squadra arriverà meglio dal punto di vista fisico, mi aspetto di vedere 90' di grande intensità, questo è il momento di spingere".

Sugli infortuni: "Non ce la farà Franco, perccato perché domenica contro il Monopoli era rientrato benissimo. Ha un piccolo fastidio, sembra meno grave del previsto comunque. Ventola ha subito una contusione alla spalla ma non dovrebbero esserci problemi, quindi dovrebbe esserci. Poi c'è qualcuno che ha degli acciacchi, situazioni che però si possono gestire".

Sulla formazione:"Dei dubbi possono nascere da qualche scelta strategica, ma posso dire di non avere grossi dubbi. Ho già presente nella mia testa una formazione base, magari farò una chiacchierata coi ragazzi perchè veniamo da una partita infrasettimanale, per capire alcuni dettagli".