Virtus Francavilla, Taurino: "Buona partita contro la Vibonese. Ho visto spirito e umiltà"

Il tecnico della Virtus Francavilla Roberto Taurino, nel post-gara, si è detto soddisfatto per la vittoria dei suoi contro la Vibonese, che ha permesso alla squadra di raccogliere i primi tre punti della stagione. A decidere la gara è stata la rete dell'attaccante classe 2000 Danilo Ventola.

Sulla prestazione: "Abbiamo giocato una buona partita, nel primo tempo la squadra mi è piaciuta tanto perché non abbiamo concesso praticamente nulla. Nell'aggressione in avanti siamo usciti forte cercando di intercettare dei palloni. Nella ripresa ci siamo abbassati un po' troppo, forse è subentrata dell'ansia. Ma è stato anche merito degli avversari che hanno attaccato con tanti uomini. Ci teniamo stretti questi tre punti, ho visto spirito e umiltà".

Su Ventola: "É arrivato con da poco, si è presentato bene a livello mentale e si è integrato subito bene col gruppo, questo mi ha fatto piacere. Oggi ho deciso di puntare su di lui perché aveva le caratteristiche tecniche per affrontare una squadra come la Vibonese. Sono contento per il suo gol".

Su Maiorino:"Sta facendo bene, non ha sbagliato un allenamento da quando è partito il ritiro pre-stagionale. Ha corso tanto e ha dato il via all'azione per il gol, è stato bravo a non calciare e a servire quel pallone a Ventola. Per noi è un giocatore determinate, puntiamo molto su di lui. I cambi a gara in corso comunque ci hanno dato una mano".