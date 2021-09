Virtus Francavilla, Taurino: "Contro il Messina ci è mancato del cinismo, in occasione del gol dovevamo essere più aggressivi"

Il tecnico biancazzurro ha commentato la sconfitta maturata allo stadio Franco Scoglio, nella quarta giornata del campionato di Serie C, girone C

Battuta d'arresto per la Virtus Francavilla, uscita sconfitta dallo stadio Franco Scoglio contro il Messina per 1-0, nel match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C, girone C. La striscia positiva di due vittorie consecutive ottenute in precedenza contro Vibonese e Fidelis Andria si è interrotta: il tecnico Roberto Taurino ha commentato la partita ai microfoni di Antenna Sud 13.

Sulla gara: "Abbiamo sprecato un po' troppo, c'è amarezza perché abbiamo creato i presupposti per colpire ma non ci siamo riusciti. Il primo quarto d'ora non mi è piaciuto, non siamo stati lucidissimi.nel secondo tempo abbiamo fatto benissimo, siamo partiti forte. Avevamo iniziando con padronanza e tenendo il campo. In occasione del gol potevamo essere un po' più aggressivi, ci è mancato poi il cinismo".

Sui singoli: "I lanci di Miceli? Rappresentano un'opzione quando le squadre hanno la linea un po' alta e si lasciano alle spalle dello spazio. In quele situazioni si può trovare più profondità, con Maiorino tra le linee abbiamo create tante giocate. Il rammarcio è aver subito gol nell'unica occasione del Messina nella ripresa".