Virtus Francavilla, Taurino: "Contro l'Andria ci aspetta una battaglia. Dobbiamo essere pronti mentalmente"

Il tecnico della Virtus Francavilla ha presentato la sfida di domenica 12 settembre allo stadio Degli Ulivi, contro la Fidelis Andria (ore 20:30), valevole per la terza giornata del campionato di Serie C, girone C. I biancazzurri sono alla ricerca di continuità dopo il successo casalingo della settimana scorsa nel faccia a faccia con la Vibonese.

Sulla partita: "La Fidelis Andria ha un blocco di base che nella passata stagione ha fatto bene, poi hanno aggiunto giocatori di categoria dotati di esperienza, con trascorsi in alcune piazze importanti. Sarà una partita complicata, loro vengono da una sconfitta dove comunque hanno tenuto bene il campo contro una squadra forte. Ci aspetta una vera e propria battaglia, dovremo essere pronti sull'aspetto mentale e cercare di fare quanto più bene possibile a livello di organizzazione e proposta di gioco per provare a fare risultato".

Sull'atteggiamento da adottare nella fase difensiva: "La fase difensiva è sempre fatta di aggressività, la differenza sta nella singola strategia o nella bravura dell'avversario. L'aggressività la metti nella tua metà campo o in quella dell'avversario, perché bisogna rubare il pallone.Contro la Vibonese abbiamo fatto bene sotto quel punto di vista, aggredendo alti, nella ripresa poi ci siamo abbassati un po' di più nell'ultima parte perché avanzavano tanti giocatori".

Sulla condizione della squadra: "La squadra sta bene. Perez non ha recuperato, così come Toscano. entrambi hanno bisogno di tempo".

Sui prossimi impegni ravvicinati: "Si ragiona partita dopo partita. La partita di domenica ha un aspetto emotivo diverso rispetto a quella di Coppa Italia, a cui ci penseremo dopo. Dobbiamo solo pensare a mettere in campo una grande prestazione, affronteremo una squadra vogliosa di regalare ai propri tifosi una gioia".