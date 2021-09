Virtus Francavilla, Taurino: "Contro la Vibonese servirà più attenzione, è una squadra ostica. Tulissi è a disposizione"

Il tecnico della Virtus Francavilla Roberto Taurino ha presentato così la sfida di domenica 5 settembre contro la Vibonese, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie C (calcio d'inizio alla Nuovarredo Arena alle 17:30).

Sulla formazione calabrese: "A prescindere dall'avversario noi giochiamo sempre per vincere, a prescindere. La Vibonese è una squadra ostica, che può vantare giocatore rapidi e in grado di saltare l'uomo. Dobbiamo giocare una grande partita, la Vibonese può metterci in difficoltà se non ci metteremo aggressività. Bisognerà essere bravi nel difendere sia a livello individuale che a livello di collettivo. Rispetto alla gara contro il Catanzaro dovremo fare più attenzione".

Su Marco Toscano e Tiziano Tulissi, gli ultimi rinforzi arrivati dal mercato: "Tulissi sarà tra i convocati, è un giocatore che ci serviva perché è bravo nell'uno contro uno e può aiutarci a creare superiorità numerica. Può giocare assieme a Maiorino, dividendosi lo spazio in campo. Per Toscano invece dobbiamo aspettare un po' prima di averlo a disposizione".

Sulle prospettive stagionali: "La squadra ha delle qualità per fare delle cose importanti. Quarto posto? Se viene fatto uno sforzo in più per rafforzare la squadra è normale che siano tutti contenti, ma da lì a dire che questa squadra possa puntare per le primissime posizioni ce ne passa: molte formazioni si sono rafforzate molto facendo alzare il livello del campionato di conseguenza. Il torneo è difficile, dobbiamo rimanere coi piedi per terra cercando di raggiungere la salvezza in anticipo".