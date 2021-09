Virtus Francavilla, Taurino: "La gara col Messina per noi sarà un esame importate"

I biancazzurri saranno di scena allo stadio Franco Scoglio, nel match valevole per la quarta giornata di Serie C

Trasferta in Sicilia per la Virtus Francavilla, pronta ad affrontare il Messina allo stadio Franco Scoglio (domenica 19 settembre, alle ore 14:30). Dopo la sconfitta e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C contro la Fidelis Andria, mercoledì scorso, i biancazzurri vogliono riprendere la marcia mantenendo la striscia positiva in campionato, ora arrivata a due vittorie consecutive. Il tecnico Roberto Taurino ha presentato la sfida nella conferenza stampa pre-gara.

Sulla partita: “Per noi è un esame importante. Sarà una partita complicata per vari motivi, su entrambe le due fasi. Incontreremo una squadra che ha raccolto meno di quello che ha meritato finora. Il Messina propone un buon calcio, e dalla loro ci sarà anche il fattore casa. Fare punti a Messina sarebbe la prova che noi stiamo maturando in questo percorso”.

Sulle prestazioni della squadra: “C'è qualcosa ancora da affinare, dal punto di vista fisico stiamo benissimo. L'aspetto fisico è legato anche all'aspetto tattico, di come affronti la gara. La partita di Coppa Italia ci ha mostrato che stiamo crescendo a livello di personalità. Siamo sulla strada giusta, abbiamo avuto qualche acciacco però sono convinto che questa alternanza di atteggiamento all'interno di una singola partita sia dovuta a delle situazioni tattiche che dobbiamo fare nostre”.

Sugli indisponibili e i rientri: “Perez sta molto meglio, contiamo di averlo a disposizione nella prossima settimana, così come Toscano. Franco dovrebbe essere recuperato, è da decidere se partirà dal primo minuto o a gara in corso”.