Virtus Francavilla, Taurino: "Nella ripresa abbiamo avuto più personalità, i cambi ci hanno dato una mano"

Sono tre punti importanti per la Virtus Francavilla quelli conquistati sul campo della Fidelis Andria, nella terza giornata del campionato di Serie C. Dopo aver colto due legni con Maiorino ed Enyan, a risolvere la gara al fotofinish ci ha pensato l'attaccante Tulissi, entranto nella ripresa, che ha battuto Dini al termine di una breve azione personale. Secondo successo consecutivo per gli uomini di Roberto Taurino e momentaneo quarto posto in classifica. Il tecnico ha analizzato così l'incontro nel post-gara.

"Nel primo tempo siamo stati un po' troppo frenetici con la palla, loro invece sono partiti forte mettendoci intensità. Inizialmente siamo stati bassi, non tenevamo la palla. Nella ripresa siamo entrati con un piglio diverso, abbiamo avuto più personalità. I ragazzi hanno creato diverse occasioni, per noi c'era anche un rigore. Abbiamo cercato di intervenire con le forze fresche, giocatori come Tulissi alzano il livello della nostra qualità. I cambi ci hanno dato una spinta".

Sullo spirito di squadra: "Questa squadra deve credere in quello che fa. Noi abbiamo le qualità per manovrare bene e servire i nostri attaccanti. In questo momento ci manca la personalità di essere continui nell'arco dei 90'. Quando troveremo l'equilibrio per affrontare un'intera gara con questa mentalità allora potremo fare qualcosa di più".