Virtus Francavilla-Turris, Calabro: "Conterà vincere con una prestazione gagliarda"

Serie C Girone C

Ultimo impegno del 2022 alla Nuovarredo Arena per la Virtus Francavilla. Venerdì 23 dicembre, alle oere 20:30, i biancazzurri ospiteranno la Turris in un match dove sarà necessario fare bottino pieno per dare continuità al successo sulla Viterbese e continuare la risalita in classifica. Servirà fornire una prova di carattere ed orgoglio, per fronteggiare un avversario che sta attraversando un periodo di difficoltà ma che non va sottovalutato; a presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla partita: "La classifica non rispecchia il valore della rosa della Turris, quello che è successo fino a questo momento ti fornisce solo dei punti di riferimento. Quella di domani è una partita secca, tutti vogliono tirarsi fuori dai guai. La Turris può vantare dei giocatori che a livello individuale possono inventarsi delle giocate fondamentali. Conterà solo vincere attraverso una prestazione gagliarda e più veemente rispetto alla gara contro la Viterbese, in campo la squadra deve mettere ancora più fame. Il mio obiettivo? Ripristinare la mia vecchia VIrtus Francavilla".

Sul modulo: "Il nostro non è un 3-5-2 puro, le nostre punte sono atipiche, mentre a livello di interni di centrocampo Murilo svaria molto in campo. Abbiamo un esterno più difensivo e uno che spinge molto di più, come Cisco. Saper interpretare più schieramenti di gioco è un vantaggio per noi, ovviamente dipende molto dai vari momenti che la squadra attraversa durante la partita".

Sulle condizioni della squadra: "Perez ha la febbre da due giorni, Ekuban è fermo per infortunio. Mancherà inoltre Solcia squalificato".