Virtus Francavilla-Turris, le probabili formazioni: biancazzurri con Maiorino-Perez in avanti

Serie C Girone C

Obiettivo tris per la Virtus Francavilla che, reduce dalle vittorie contro Latina e Picerno, oggi proverà a prolungare la striscia positiva contro la Turris, nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone C (alla Nuovarredo Arena, ore 16:00). Finora, tra le mura amiche, i biancazzurri sono rimasti imbattuti, e quello contro i campani rappresenta un vero e proprio esame.

A guidare la squadra ci sarà ancora il viceallenatore Pietro Sportillo, al posto dello squalificato Roberto Taurino. La Virtus Francavilla punterà sul 3-5-2, schierando più o meno gli stessi uomini scesi in campo nello scorso weekend: davanti a Nobile ci sarà il trio difensivo formato da Idda-Miceli-Caporale; sulla fascia sinistra Enyan potrebbe spuntarla su Ingrosso, mentre in attacco al fianco di Maiorino è pronto Perez, al ritorno dal primo minuto.

3-4-3 invece per la formazione guidata da Bruno Caneo, che nel turno precedente hanno battuto il Catanzaro.Perina tra i pali, in difesa potrebbe essere Varutti a prendere il posto dell'indisponibile Manzi. A centrocampo, assieme a Bordo, c'è il rientro di Tascone, possibile chance per Zanoni a sinistra; il tridente offensivo sarà composto da Santaniello nel ruolo di punta centrale supportato dagli esterni Giannone e Sartore.

Virtus Francavilla-Turris, le probabili formazioni

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda. Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Toscano, Prezioso, Enyan; Maiorino, Perez. All. Sportillo (Taurino squalificato).

TURRIS (3-4-3): Perina; Esempio, Lorenzini, Varutti; Finardi, Tascone, Bordo, Zanoni; Giannone, Santaniello, Sartore. All. Caneo.