Virtus Francavilla, ufficializzata l'amichevole con il Lecce di venerdì 22 luglio

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla ha ufficializzato l'amichevole con il Lecce, neopromosso in Serie A, fissata per venerdì 22 luglio. Il match si giocherà alla Nuovarredo Arena, alle ore 21:00; la società biancazzurra ha diramato sui propri canali ufficiali un comunicato in tal senso: "Virtus Francavilla Calcio comunica che venerdì 22 luglio 2022 ore 21.00 alla Nuovarredo Arena, i biancazzurri affronteranno in amichevole l'Us Lecce. Le informazioni sui prezzi e sulle modalità di accesso verranno fornite successivamente".