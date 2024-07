Virtus Francavilla, altro arrivo: tesserato il centrocampista Mauro Marconato

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo, per la stagione 2024/2025, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mauro Marconato. Centrocampista di spessore classe 1996, nato in Argentina è cresciuto nelle giovanili della CA Uniòn (Santa Fe), club col quale ha esordito nel campionato di massima serie argentina.

Nel corso della sua carriera ha totalizzato oltre 140 presenze giocando, sempre in Superliga, con la maglia del Patronato, in seconda divisione argentina con l’Atletico de Rafaela dalla stagione 2017/18 alla stagione 2019/2020 per poi disputare, con la maglia del CF Lorca Deportiva, il campionato di terza divisione spagnola.

Dalla stagione 2022/23 in Italia ha disputato il campionato di serie D vestendo le maglie del Francavilla FC, del Barletta e Casarano. Il calciatore sarà a disposizione di mister Ciro Ginestra per il ritiro precampionato.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla