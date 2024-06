Virtus Francavilla, è ufficiale: Francesco Montervino nuovo direttore sportivo

Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica che è stato raggiunto l’accordo con Francesco Montervino che assumerà l’incarico di nuovo Direttore Sportivo per la stagione calcistica 2024/25.

Storico capitano del Napoli per diverse stagioni da calciatore, inizia il suo percorso da dirigente nel Taranto con cui, nella stagione 2020/2021, vincerà il campionato di serie D.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo anche nel Nola e nella scorsa stagione nel Casarano in D.La società augura al nuovo direttore un grosso in bocca al lupo per il lavoro che affronterà nei prossimi mesi.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla