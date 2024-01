Virtus Francavilla, ufficiale il ritorno di Ingrosso. Latagliata in prestito al Nardò

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Ingrosso, proveniente dall’A.C. Nardò. Il difensore leccese, classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Lecce, poi in quelli di Roma, Cagliari e Cesena. Esordio nei professionisti tra le fila dell’Imolese e del Gubbio, prima del passaggio alla Virtus Francavilla Calcio nella stagione 2021/2022 nella quale ha totalizzato 35 presenze e 4 assist.

Nella stagione successiva il trasferimento al Pordenone in C con cui colleziona 15 presenze e 4 assist mentre in questa stagione ha vestito la maglia del Nardò in serie D. Il calciatore è già a disposizione di mister Occhiuzzi per la trasferta di sabato contro l’Az Picerno.

Contestualmente la società comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Latagliata all’A.C. Nardò. La società ringrazia Mattia per l’impegno profuso in biancazzurro e gli augura un grande in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla