Virtus Francavilla, ufficiale l'acquisto di Sergio Yakubiv

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo fino al 2025, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sergio Yakubiv, proveniente dall’Fc Crotone. Il giovane difensore italo-ucraino, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile calabrese. Nella scorsa stagione ha militato tra le fila del Fiuggi, in serie D, collezionando 16 presenze, 2 gol ed 1 assist mentre in questa stagione, tra le fila dei pitagorici, 10 partite nel campionato Primavera e 3 presenze nella Coppa Italia di Serie C. Il calciatore si è unito ai suoi nuovi compagni per gli allenamenti agli ordini di mister Antonio Calabro.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla