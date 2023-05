Virtus Francavilla, ufficiale la risoluzione consensuale con l'attaccante Murilo

Serie C Girone C

Finisce ufficialmente l'avventura di Murilo alla Virtus Francavilla. Le parti avevano trovato un accordo per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2025, ed ora è arrivato anche l'annuncio da parte della società biancazzurra: "Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale con Murilo Otávio Mendes. La società desidera ringraziare Murilo per il lavoro svolto e l’impegno profuso con la maglia biancazzurra, augurandogli un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera"

Murilo lascia la Città degli Imperiali dopo una stagione, nella quale ha totalizzato 29 presenze e 7 reti.