Virtus Francavilla, è ufficiale il ritorno di Domenico Fracchiolla: sarà il nuovo direttore generale

Serie C Girone C

Domenico Fracchiolla è il nuovo direttore generale della Virtus Francavilla. La notizia, trapelata la scorsa settimana, è stata ufficializzata oggi prima dal presidente Antonio Magrì con un post su Facebook e poi da un comunicato della società biancazzurra. Fracchiolla affiancherà in dirigenza Angelo Antonazzo, che da questo momento in poi rivestirà la carica di direttore tecnico.

Di seguito il comunicato pubblicato dalla Virtus Francavilla tramite i propri canali ufficiali:

Virtus Francavilla Calcio comunica che è stato raggiunto l’accordo per la prossima stagione sportiva con Domenico Fracchiolla che ricoprirà il ruolo di nuovo Direttore Generale del club. Il nuovo Dg, classe ‘84, è stato direttore sportivo della società biancazzurra dalla stagione 17/18 fino al gennaio 2019. Successivamente è stato Direttore Sportivo del Calcio Lecco per due stagioni sportive raggiungendo ottimi risultati. Domenico Fracchiolla affiancherà Angelo Antonazzo che ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico del club. La società augura a Domenico e ad Angelo un grosso in bocca al lupo per il lavoro che affronteranno nei prossimi mesi.