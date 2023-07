Virtus Francavilla, ufficializzato l'ingaggio di Giuseppe Fornito

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giuseppe Fornito, proveniente dall’A.S Gelbison. Il centrocampista calabrese classe 1994, è cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Pescara e Trapani in serie B, Messina, Catania, Trapani, Paganese, Rende e Gelbison in serie C. Anni di militanza nel professionismo in cui ha collezionato oltre 215 presenze, 15 reti e 10 assist. Il calciatore è già a disposizione di mister Alberto Villa per la preparazione precampionato.

Fonte:comunicato ufficiale Virtus Francavilla