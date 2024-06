Virtus Francavilla, ecco l'annuncio: Ciro Ginestra nuovo allenatore dei biancazzurri

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver trovato l’accordo, in data odierna, con mister Ciro Ginestra che assumerà l’incarico di nuovo Tecnico della prima squadra per la stagione 2024/2025. Giovane allenatore classe 1979, con importanti trascorsi da calciatore tra i professionisti, inizia la sua carriera nelle giovanili della Salernitana. Successivamente ha allenato Sangiovannese, Team Altamura, Az Picerno e Barletta in D, Casertana, Bisceglie e Fidelis Andria in serie C. La società augura a mister Ginestra un grande in bocca al lupo per le sfide professionali con i colori biancazzurri auspicando nuovi successi e nuove vittorie.

Lo staff tecnico sarà cosi composto:

Allenatore

Mister Ciro Ginestra

Allenatore in seconda

Mister Francesco di Gennaro

Allenatore portieri

Mister Giampaolo Luperto

Preparatore Atletico

Prof. Cristian Parabita

Collaboratore tecnico

Mister Carmine De Falco

Collaboratore

Mister Massimo Pipolo

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla