Virtus Francavilla, un altro ko fuori casa: il Giugliano si impone per 2-0

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla cade ancora una volta in trasferta. Allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino i biancazzurri sono stati sconfitti dal Giugliano per 2-0, incassando così la terza sconfitta complessiva (per altro, come già accennato, arrivata di nuovo fuori casa). La partita è stata decisa nel primo tempo, quando il Giugliano è andato a segno nella seconda metà di frazione: prima Gladestony ha raccolto una carambola e ha insaccato al 29', poi Nocciolini ha battuto Avella di testa su cross di Salvemini al 45'. Nella ripresa gli ospiti hanno provato a reagire soprattutto col subentrato Ekuban ma senza riuscire a cambiare la gara: la Virtus resta così ferma a quota 10 punti in classifica.