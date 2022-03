Virtus Francavilla, un marzo decisivo per le aspirazioni di alta classifica

Serie C Girone C

Il mese che si è appena aperto sarà decisivo per le aspirazioni della Virtus Francavilla, attualmente terza in classifica nel girone C della Serie C e decisa a continuare il cammino che l'ha portata fino a qui. A seguito del tour de force di febbraio superato mettendo in saccoccia ben 16 punti in 7 partite, i biancazzurri sono pronti ad affrontare marzo con l'obiettivo di incrementare il bottino e sognare ancora stazionando ai vertici della classifica.

Sabato 5 marzo ci sarà l'atteso scontro al vertice, contro il Bari capolista, allo stadio San Nicola (ore 17:30). Domenica 13 invece la Virtus Francavilla ospiterà la Paganese, per poi recarsi allo stadio Francioni mercoledì 16 marzo per il duello al cospetto del Latina nel turno infrasettimanale. Domenica 20 è fissato il secondo impegno casalingo del mese, col Picerno, mentre alla chiusura c'è la trasferta contro la Turris allo stadio Liguori, domenica 27 marzo.