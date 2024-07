Virtus Francavilla, un under per la porta: ecco Leonards Cevers

Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo, per la stagione 24/25, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Leonards Cevers. Il giovane portiere classe 2005, nato a Tukums in Lettonia, è cresciuto nelle giovanili del FK Tukums, squadra con la quale ha esordito nella stagione 2022/23 nel massimo campionato lettone. Al suo attivo anche le convocazioni con le squadre Under 17 e 19 della nazionale lettone.

La scorsa stagione, ha disputato il campionato di serie D con la maglia del San Marzano, totalizzando oltre 30 presenze. Il calciatore sarà a disposizione di mister Ciro Ginestra per il ritiro precampionato.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla