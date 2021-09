Virtus Francavilla-Vibonese, la decide Ventola: primo sorriso stagionale per i biancazzurri

Alla prima partita da titolare, Danilo Ventola regala il primo successo stagionale alla Virtus Francavilla, che riesce ad avere la meglio nel faccia a faccia con la Vibonese alla Nuovarredo Arena. I biancazzurri riscattano così la sconfitta della scorsa settimana a Catanzaro.

La Vibonese in fase di non possesso tenta di mettere in difficoltà la Virtus Francavilla con un pressing alto. D'altro canto i padroni di casa cercano di verticalizzare verso Ventola, che funge da boa per la manovra offensiva. Il primo sussulto è ad opera di Franco che, dopo aver recuperato un pallone su un servizio avversario sbagliato, scaglia un tiro che finisce di poco fuori alla destra di Mengoni. La gara è molto fisica, con molti contrasti in mezzo al campo. La manovra degli uomini di Taurino è avvolgente e verticale, come nell'occasione creata da Maiorino su lancio di Caporale: il tap-in del numero 7 è respinto coi piedi da Mengoni. È il preludio al vantaggio biancazzurro che arriva al 20' del primo tempo: Maiorino è abile ad approfittare di una sbavatura della difesa avversaria, si addentra in area e serve Ventola che, dal limite, scaglia un destro rasoterra imparabile per Mengoni. La Vibonese tenta la reazione alzando il ritmo del possesso palla, non riuscendo però trovare sbocchi nella retroguardia avversaria. Il primo tempo si spegne senza altre particolari occasioni.

La ripresa parte con una certa intensità, la Virtus Francavilla continua ad alimentare la propria manovra, impegnando in particolare Enyan, che sulla fascia sinistra trova spazio per le sue progressioni. Gli ospiti provano a rendersi pericolosi dalle parti di Nobile, ma il tentativo da fuori area di Senesi finisce fuori. La Virtus Francavilla trova un contropiede qualche minuto dopo. Pierno serve Ventola che imbecca Mastropietro: il suo rasoterra è bloccato da Mengoni. Basso, su calcio di punizione, costringe Nobile agli straordinari. La partita via via si blocca, entra in una fase di stallo, entrambe le compagini non costruiscono tentativi per andare a rete. La Virtus Francavilla controlla, la Vibonese attacca forse un po' troppo freneticamente. Finisce 1-0.

Tabellino

VIRTUS FRANCAVILLA-VIBONESE 1-0

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno,Prezioso (dal 13' s.t. Mastropietro), Franco, Tchetchoua (dal 36' s.t. Carella), Enyan, (dal 13' s.t. Ingrosso); Maiorino 7 (dal 36' s.t. Tulissi), Ventola (dal 19' s.t. Ekuban). A disp: Milli,Cassano, Delvino,Gianfreda,Feltrin, Magnavita,Puntoriere. All.Taurino.

VIBONESE (4-2-3-1): Mengoni; Ciotti, Polidori ,Vergara , Mahrous; Gelonese (dal 38' s.t. Cattaneo ) ,Basso ;Spina (Dal 38' s.t. La Ragione ),Tumbarello,Senesi (dal 22' s.t. Golfo); Ngom (dal 25' s.t. Persano ). A disp: Marson, Alvaro, Mauceri, Cigagna, Fomov,Grillo,Bellini, Cattaneo. All. Mancino (D'Agostino squalificato).

MARCATORE: Ventola al 21' p.t.

NOTE: Ammoniti Prezioso (VF), Spina (V) , Polidori (V), Franco (VF), Nobile (VF), Ingrosso (V)