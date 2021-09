Virtus Francavilla-Vibonese, le probabili formazioni: possibile chance per Ventola dal primo minuto

Obiettivo riscatto per la Virtus Francavilla, che farà il proprio esordio stagionale alla Nuovarredo Arena contro la Vibonese (calcio d'inizio oggi alle 17:30) per cercare i primi punti dopo la sconfitta rimediata col Catanzaro nella prima giornata di campionato. Il tecnico Roberto Taurino è intenzionato a non stravolgere l'undici iniziale, mantenendo l'ossatura intravista nelle prime uscite ufficiali. Rispetto alla trasferta in terra calabrese ci sarà Pierno, che occuperà la fascia destra con Carella spostato mezzala, mentre due sono i ballottaggi al momento aperti: Ingrosso ed Enyan si contendono posto sulla corsia di sinistra e Ventola potrebbe avere una chance da titolare al posto di Ekuban in attacco. Il modulo scelto è il 3-5-2. Presente il neoacquisto Tulissi, pronto ad esordire a gara in corso. Non ci sarà invece Toscano.

Per quanto riguarda gli ospiti, orfani del tecnico Gaetano D'Agostino (nonché ex della gara, visto che ha guidato la Virtus Francavilla nella stagione 2017/2018), c'è il recupero del difensore Jherson Vergara, a cui è stata ridotta la squalifica: per lui pronta una maglia da titolare. Il viceallenatore Gaetano Mancino dovrebbe puntare ancora sul 4-2-3-1, con Tumbarello davanti alla difesa e il trio Spina-Cattaneo-Grillo a supporto del centravanti La Ragione. Out Risaliti, Sorrentino e Curtosi. Nella prima giornata di campionato la Vibonese ha racimolato uno 0-0 contro il Picerno.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno,Prezioso, Franco, Carella, Ingrosso; Maiorino, Ventola.All.Taurino.

VIBONESE (4-2-3-1): Mengoni; Ciotti, Vergara, Polidori, Mahrous; Gelonese,Tumbarello; Spina,Cattaneo,Grillo; La Ragione. All. Mancino (D'Agostino squalificato).