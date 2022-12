Virtus Francavilla-Viterbese, Calabro: "Dobbiamo vincere solo per il bene della squadra, voglio cattiveria agonistica in campo"

Serie C Girone C

La prima delle due restanti gare del 2022 (entrambe da disputare alla Nuovarredo Arena) vedranno la Virtus Francavilla affrontare la Viterbese domenica 18 dicembre, alle ore 12:00. I biancazzurri vogliono rialzarsi dopo le sconfitte esterno contro Catanzaro e Picerno per dare una scossa alla classifica e acquisire fiducia in vista della seconda parte di campionato. A presentare la sfida alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro.

Sulla scomparsa di Sinisa Mihajlovic: "Da parte mia è doveroso rendere omaggio ad una persona ci ha lasciato prematuramente. In un mondo dove regna la falsità lui ha dato lezioni di lealtà e ha lavorato sempre in maniera onesta facendosi apprezzare da tutti".

Sulla partita: "Mi aspetto una partita dura, maschia. Noi dobbiamo fare risultato per noi stessi e per l'ambiente. Domani è fondamentale vincere e fare una prestazione di carattere, l'atteggiamento è la base di ogni cosa. Ovvio che il risultato è il frutto anche degli episodi. Dico una cosa: non c'è nessun problema tra Calabro e lo spogliatoio, al di là delle voci che stanno girando. Non ci sono problemi, siamo uniti. Io pretendo molto, lo faccio presente nella mia maniera e questo viene accettato dai giocatori. Punto e basta. Vogliamo vincere per il bene della Virtus Francavilla, voglio vedere la giusta cattiveria agonistica".

Sulle condizioni della squadra; "Siamo tutti disponibili, tranne Ekuban".