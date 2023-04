Virtus Francavilla, contro la Viterbese ultimo treno per i playoff: serve vincere, ma non solo...

Girone C

Ultimo treno playoff per la Virtus Francavilla: dopo la sconfitta interna contro il Picerno (la terza di fila) i biancazzurri dovranno fare risultato pieno nell'ultimo match della stagione regolare, quello di domenica 23 aprile contro la Viterbese (allo stadio Rocchi, ore 17:30). Tuttavia una vittoria potrebbe non bastare per raggiungere l'ambito traguardo.

Attualmente la Virtus Francavilla si trova al dodicesimo posto a 45 punti, gli stessi ottenuti da Taranto, Potenza e Juve Stabia, con la classifica avulsa che premia gli ionici; più in alto a quota 46 ci sono Giugliano e Latina: insomma, serve cogliere obbligatoriamente il secondo successo fuori casa dell'andata e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi.

Questo il programma della trentottesima giornata delle squadre coinvolte nella volata playoff: