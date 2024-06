Virtus Francavilla, Vittorio Orlando è il nuovo direttore generale

Serie C Girone C

Virtus Francavilla Calcio comunica che Vittorio Orlando, dirigente abilitato direttore sportivo professionista, laureato in Economia Aziendale, già in organico dalla stagione 2018-2019 come segretario e responsabile organizzativo del nostro Settore Giovanile, sarà il nuovo Direttore Generale per la stagione 2024/2025. La società augura al nuovo Direttore Generale un grosso in bocca al lupo per il lavoro che affronterà nei prossimi mesi.

La società ringrazia il dott. Giuseppe Sardiello, figura storica in carica dal 2011 come Segretario Tesoriere, Responsabile Amministrativo, Amministratore Unico e Direttore Generale, per il lavoro svolto in tutti questi anni con dedizione, professonalità e competenza.Il Dott. Giuseppe Sardiello lascia la Virtus ma rimane all’interno del Gruppo Nuovarredo dove andrà a ricoprire un nuovo incarico.

Fonte: comunicato ufficiale Virtus Francavilla