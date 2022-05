Virtus Matino-Brindisi, Silvestro: "Volevamo chiudere in bellezza, contento di aver contribuito alla vittoria"

Il suo gol ha riportato sui binari favorevoli la gara contro la Virtus Matino e spianato così la strada verso la rimonta vincente suggellata dal gol di Marian Galdean. Michele Silvestro è stato tra i protagonisti nella vittoria del Brindisi per 4-3 sulla formazione salentina: un successo che ha chiuso al meglio la stagione dei biancazzurri, con tanto di decimo posto conquistato a fronte di 49 punti messi in saccoccia. Il jolly offensivo classe 1999 ha dato il suo fondamentale contributo al raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Nel post-gara Silvestro ha commentato così il match: "Siamo partiti un po’ bloccati, ci tenevamo a vincere per chiudere in bellezza, ci siamo fatti prendere un po’ dall’ansia anche perché volevamo mettere al sicuro la salvezza già raggiunta".

Sulla stagione appena conclusa: "Abbiamo chiuso con un decimo posto conquistato con sacrificio. Ho sempre sudato la maglia e dato il massimo, i miei compagni mi hanno dato una mano a raggiungere gli obiettivi personali che sono anche di squadra. Il goal è stato pesante, ma sono più contento per aver contribuito a questa vittoria".