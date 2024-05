Virtus, rebus attacco per la sfida col Monopoli: Artistico out, Polidori in dubbio

La Virtus Francavilla si prepara ad affrontare per la prima volta nella sua storia i playout per rimanere in Serie C: domenica 12 maggio, alla Nuovarredo Arena, i biancazzurri ospiteranno il Monopoli nella gara di andata (calcio d'inizio alle ore 18:00). Servirà raccogliere un risultato favorevole per affrontare al meglio il ritorno previsto domenica 19 allo stadio Veneziani; come da regolamento il Club della Città degli Imperiali dovrà segnare più gol dell'avversario e quindi un punteggio favorevole dopo le due partite per mantenere la categoria.

In vista del primo atto del delicato derby pugliese il tecnico Alberto Villa non avrà a disposizione l'attaccante Gabriele Artistico, fermato per un turno dal giudice sportivo. Un'assenza pesante per la Virtus, visto che il classe 2002 è il miglior marcatore di squadra grazie a dodici reti segnate; assenza alla quale potrebbe aggiungersi quella di un'altra punta, ossia Alessandro Polidori, alle prese con un problema muscolare che di fatto lo rende in dubbio per la sfida: un problema non da poco per Villa, che dovrebbe reinventare un intero reparto offensivo affidandosi, in caso di forfait anche di Polidori, a Samuele Neglia e Gianluca Contini.

Neglia e Contini, esterni offensivi, possono giocare nel ruolo di seconda punta ma non hanno le caratteristiche per ricoprire la casella di centravanti. Lo score totale dei due, arrivati nel mercato di gennaio, è rispettivamente di 11 presenze e una rete e dieci presenze. Non sono da escludere a questo punto anche delle sorpres, come un cambio di assetto tattico.