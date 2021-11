Virtus Francavilla-Turris 1-2: i biancazzurri cadono per la prima volta in casa

Serie C Girone C

Cade l'imbattibilità della Nuovarredo Arena: nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C, girone C, la Virtus Francavilla incassa la prima sconfitta casalinga per mano della Turris. Il ko è arrivato dopo due vittorie consecutive ottenute contro Latina e Picerno. Succede tutto nel secondo tempo: Maiorino firma il vantaggio su rigore dei padroni di casa, Santaniello pareggia da due passi su assist di Varutti. Lo stesso Varutti serve Pavone per il 2-1 finale. La Virtus Francavilla resta ferma a quota 23 punti in classifica.

Virtus Francavilla-Turris 1-2: il tabellino

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2) Nobile; Idda. Miceli, Caporale; Pierno, Tchetchoua, Toscano (dal 73' Franco), Prezioso (dal 73' Tulissi), Ingrosso (dall'86' Enyan); Maiorino (dall'86' Ventola), Ekuban (dal 62' Perez). A disp: Milli, Cassano, Delvino, Feltrin, Gianfreda,Mastropietro. All.Sportillo (Taurino squalificato).

TURRIS (3-4-3) Perina; Esempio, Lorenzini, Zanoni (dal 70' Pavone); Finardi, Tascone, Franco, Varutti (dall'86' Giofré); Giannone (dall'83' Bordo), Santaniello (dal 70' Loreto), Leonetti (dall'86' Di Nunzio). A disp: Abagnale, Colantuono, Di Nunzio, Iglio, Palmucci, D'Oriano, Sartore. All.Caneo.

MARCATORI Maiorino (VF) al 48', Santaniello (T) al 61', Pavone (T) all'82'

ARBITRO Angelucci di Foligno.

NOTE Ammoniti Miceli (VF), Pierno (VF), Ingrosso (VF), Prezioso (VF), Franco (T)

94' L'arbitro fischia la fine dell'incontro! La Turris batte la Virtus Francavilla per 2-1

93' Ultimi assalti della Virtus Francavilla, ma la Turris è ben coperta

89' L'arbitro ha assegnato quattro minuti di recupero

86' Sostituzioni Virtus Francavilla: escono Maiorino e Ingrosso, entrano Ventola ed Enyan

86' Sostituzioni Turris: escono Leonetti e Varutti, entrano Di Nunzio e Giofré

83' Sostituzione Turris: esce Giannone, entra Bordo

82' VANTAGGIO TURRIS! Ancora Varutti serve un compagno di squadra al centro dell'area, stavolta Pavone, che batte di prima Nobile

79' Tulissi raccoglie un pallone vagante e tenta la conclusione da fuori, il pallone finisce fuori alla destra di Perina

77' Chiusura di Lorenzini che anticipa Perez su cross basso di Maiorino

74' Cross basso di Perez smorzato dalla difesa avversaria, Perina blocca il pallone

73' Sostituzioni Virtus Francavilla: escono Prezioso e Toscano, entrano Tulissi e Franco

71' Fallo di Finardi su Caporale, calcio di punizione per la Virtus Francavilla dalla trequarti avversaria

70' Sostituzioni Turris: escono Zanoni e Santaniello, entrano Pavone e Loreto

70' OCCASIONE TURRIS! Leonetti incrocia al volo ma il pallone finisce alto

68' Azione insistita della Turris, Santaniello serve Tascone che però calcia alto

66' Fase della partita bloccata: entrambe le squadre sembrano aver temporaneamente abbassato i ritmi per rifiatare

62' Sostituzione Virtus: esce Ekuban, entra Perez

61' PAREGGIO DELLA TURRIS! Santaniello da due passi insacca su cross basso di Varutti

59' Iniziativa Turris, il cross di Varutti finisce fuori di molto

57' Il tentativo di Tascone da calcio di punizione è troppo debole: Nobile blocca

56' Insiste la Turris, Franco ottiene un calcio di punizione assegnato per fallo di Prezioso

55' Dopo una fase di stallo, la Turris si fa in avanti ma la verticalizzazione di Tascone è fuori misura per i compagni

51' La Virtus Francavilla ha iniziato meglio la ripresa, con maggiore aggressività e alzando di più il baricentro

48' VIRTUS FRANCAVILLA IN VANTAGGIO! MAIORINO INSACCA IL PALLONE ALLA DESTRA DI PERINA!

47' Fallo di Esempio su Tchetchoua! CALCIO DI RIGORE PER LA VIRTUS!

46' Oltre a Perez si riscaldano anche Franco e Carella

Virtus Francavilla-Turris, il secondo tempo

46' Non succede nulla nell'extra-time: il primo tempo termina 0-0

45' L''arbitro assegna un minuto di recupero

43' Fallo in attacco di Leonetti su Idda, punizione Virtus dalla propria metà campo

42' Azione manovrata della Virtus Francavilla, Ingrosso arriva sul fondo e crossa: il pallone si spegne però sul fondo

39' Cross al volo di Finardi, l'intervento di Idda genera un rimpallo ma Nobile in presa bassa blocca

37' L'attaccante della Virtus Francavilla Leonardo Perez ha iniziato le operazioni di riscaldamento

36' Giannone tenta la fuga sulla fascia ma viene toccato duro da Ingrosso: cartellino giallo per il terzino sinistro

35' La Virtus Francavilla tenta di impostare da dietro ma il pressing costante degli avversari rende tutto più difficile.

32' Stoccata da fuori di Leonetti, Nobile è pronto e smanaccia

31' Conclusione da fuori di Maiorino, blocca Perina

30' OCCASIONE VIRTUS! Pierno serve Tchetchoua in area, il centrocampista appoggia per Maiorino che tira di prima: Perina respinge con una parata in stile hockey

29' Contropiede Virtus, Perina in uscita si impadronisce bene della palla

27' Leonetti impegna con un mancino Nobile, che però blocca senza problemi la conclusione

25' La difesa campana spazza il pallone sugli sviluppi del corner

24' Cross di Pierno ribattuto: calcio d'angolo Virtus

22' OCCASIONE TURRIS! Tascone recupera il pallone, serve Leonetti che a sua volta imbecca Santaniello: il suo mancino finisce alto sulla traversa

20' Sugli sviluppi di corner, Tchetchoua aggancia il pallone ma calcia fuori

18' OCCASIONE VIRTUS! Ekuban sfrutta un rimpallo ed entra in area, calciando in porta: Perina respinge il suo diagonale

16' La Turris attua un possesso palla per far male alla Virtus, che però copre bene la zona centrale del campo

14' Tiro dalla distanza di Tascone, il pallone finisce agevolemente nelle mani di Nobile

12' I padroni di casa cercano di trovare spazi nella difesa avversaria con una manovra ragionata, ma non riescono a sfondare

11' Sugli sviluppi del corner la Turris esegue uno schema ma il cross è impreciso e finisce sul fondo

10' Ripartenza Turris sventata dalla difesa della Virtus: calcio d'angolo

7' Conclusione di Maiorino finita molto alta sulla traversa

6' Colpo di testa di Lorenzini ribattuto: calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, la palla si spegne in fallo laterale

5' Ripartenza Turris, fallo di Miceli su Santaniello: cartellino giallo per il difensore e punizione

4' Fallo di Idda su Leonetti. Calcio di punizione per la Turris nella propria metà campo

3' Pressing molto alto della Turris ad impedire il possesso della Virtus

1' Primo affondo della Turris, Toscano protegge e fa terminare fuori il pallone recapitato a Varutti

Virtus Francavilla-Turris, il primo tempo

Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Padroni di casa col completo tradizionale (maglia biancazzurra a strisce, pantaloncini e calzettoni bianchi), ospiti in completo rosso corallo.