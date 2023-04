Viterbese-Virtus Francavilla, Calabro: "Ho lavorato sulla testa dei ragazzi, raggiungere i playoff è fondamentale"

Serie C Girone C

Ultimo impegno di stagione regolare per la Virtus Francavilla, che domenica 30 aprile dovrà affrontare allo stadio Rocchi la Viterbese (calcio d'inizio alle ore 17:30): l'imperativo è vincere e sperare in una concatenazione di risultati favorevoli di altri match in modo da accedere ai playoff. Serve un altro sussulto in trasferta, dove sono arrivati finora un successo, 3 pareggi e 14 ko, per centrare l'obiettivo prefissato; a presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Antonio Calabro con delle dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club.

Sulla partita: "Il mio lavoro è stato soprattutto sulla testa dei ragazzi, un aspetto che nelle ultime tre gare non mi è piaciuto affatto e per questo sono molto arrabbiato. Spronare dei ragazzi al culmine della loro salute psicofisica non è il massimo per un allenatore, le motivazioni dovrebbero essere automatiche e senza sollecitazioni dall'esterno. Mi auguro che i ripetuti input dati questa settimana siano stati recepiti da tutti. Raggiungere i playoff sarebbe un traguardo importantissimo. Se invece penso che 3 partite fa eravamo settimi, il fatto di non andare ai playoff mi farebbe molta rabbia .La spunterà chi lo vorrà di più e chi sarà capace di portare gli episodi dalla sua parte“.

Sulle condizioni della squadra: "Avella parte con noi ma ancora non ha recuperato a pieno. Continuiamo ad avere problemi a centrocampo perché Tchetchoua purtroppo si è fermato di nuovo“.