Champions League: esordio contro Hapoel Holon per Happy Casa

BRINDISI - Il board Basketball Champions League ha ufficializzato il calendario della regular season Bcl 2021/2022, prima fase a giorni della competizione Fiba a cui parteciperà la Happy Casa Brindisi per il terzo anno consecutivo. Per la squadra biancoazzurra, inserita nel gruppo G, esordio casalingo contro gli israeliani dell'Hapoel Holon il 6 ottobre. Novità della stagione il 'Game of the Week' al lunedì sera con massima visibilità sui canali ufficiali BCL: per la Happy Casa appuntamento fissato alla seconda giornata, lunedì 18 ottobre, al PalaPentassuglia contro la vincente del Qualification Round.

Impegni in regular season:

• GAME 1 - Mercoledì 6 ottobre 2021 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi - Hapoel Unet-Credit Holon (ISR)

• GAME 2 - Lunedì 18 ottobre 2021 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi – Vilpas/Cluj/Peristeri/Split/Larnaca/Fribourg

• GAME 3 – Mercoledì 3 novembre 2021 - ore 18:00

Darussafaka (TUR) – Happy Casa Brindisi

• GAME 4 – Martedì 16 dicembre 2021 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi – Darussafaka (TUR)

• GAME 5 - Mercoledì 15 dicembre 2021 - ore 20:00

Vilpas/Cluj/Peristeri/Split/Larnaca/Fribourg – Happy Casa Brindisi

• GAME 6 – Mercoledì 22 dicembre 2021 - ore 18:00

Hapoel Unet-Credit Holon (ISR) – Happy Casa Brindisi