Supporters Magazine presenta il calendario del decennio

L’anno che sta per chiudersi segna la fine di un decennio d’oro per la pallacanestro brindisina. Era infatti l’aprile 2010 quando, al termine di una cavalcata, meravigliosa, la New Basket tornava in Serie A guidata da Giovanni Perdichizzi e con un fantastico gruppo di giocatori. In questi dieci anni i successi sono stati tanti: con Piero Bucchi allenatore, il raggiungimento delle Final Eight di Coppa Italia, l’esordio in Eurochallenge, poi in Eurocup. Con Frank Vitucci la salvezza e la crescita con le due finali di Coppa Italia raggiunte e il primo posto in campionato proprio alla fine di questo 2020.

Un decennio che Supporters Magazine “celebra” con il calendario 2021, in arrivo in città in questi giorni. Un percorso fotografico, attraverso gli scatti di Maurizio De Virgiliis e Michele Longo, che ripercorre i momenti più importanti di questi dieci anni, dalle trasferte di Scafati e Roma, fino ai giorni nostri. Il calendario sarà distribuito gratuitamente in numerosi punti commerciali della città.

Abbiamo poi pensato di unire il nostro lavoro alla solidarietà. Tutti coloro che vorranno contribuire con una cifra simbolica per ogni calendario, avranno la possibilità di aderire alla nostra iniziativa di aiutare la Caritas con pacchi dono per le famiglie più bisognose sul territorio. Tutte le eventuali donazioni saranno certificate e andranno totalmente in beneficenza, come già abbiamo fatto durante la prima fase della pandemia da Coronavirus.

E’ possibile avere informazioni sull’iniziativa e richiedere una o più copie del calendario alla mail redazione@supportersmagazine.it oppure al 349.1638974. Supporters Magazine, il giornale del basket brindisino da oltre quindici anni, augura buone feste a tutti, anche solidali.