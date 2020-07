Champions Legue: esordio con due trasferte di fila per la New Basket

BRINDISI - La Basketball Champions League ha diramato il calendario completo della regular season 2020/21 al via il prossimo 13 ottobre, dopo i due turni di Qualification Rounds che determineranno le 32 partecipanti alla prima fase.

Doppio esordio esterno per la Happy Casa Brindisi, attesa da due trasferte consecutive in Francia (Limoges) e Turchia (Turk Telekom) nelle prime due giornate. Prima gara casalinga della stagione il 28 ottobre ospitando gli spagnoli di Burgos. Le affascinanti trasferte a Gerusalemme, in casa dell'Hapoel il 18 gennaio 2021, e Istanbul, nella tana del Darussafaka, il 18 novembre, le date da segnare con il circoletto rosso sul calendario.

Ecco il calendario completo della Happy Casa per la prima fase a gironi. Date e orari potrebbero subire delle variazioni:

GAME 1 - Martedì 13 ottobre 2020 - ore 20:30

Limoges CSP (FRA) - Happy Casa Brindisi

GAME 2 - Mercoledì 21 ottobre 2020 - ore 18:30

Turk Telekom (TUR) - Happy Casa Brindisi

GAME 3 - Mercoledì 28 ottobre 2020 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi - San Pablo Burgos (ESP)

GAME 4 - Mercoledì 4 novembre 2020 - orario da definire

Igok/Cluj/Spor/Frib - Happy Casa Brindisi

•GAME 5 - Mercoledì 11 novembre 2020 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi - Hapoel Jerusalem (ISR)

GAME 6 - Mercoledì 18 novembre 2020 - ore 18:00

Darussafaka Tefken (TUR) - Happy Casa Brindisi

GAME 7 - Mercoledì 9 dicembre 2020 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi - Filou Oostende (BEL)

GAME 8 - Martedì 15 dicembre 2020 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi - Limoges CSP (FRA)

GAME 9 - Martedì 22 dicembre 2020 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi - Turk Telekom (TUR)

GAME 10 - Martedì 5 gennaio 2021 - ore 20:30

San Pablo Burgos (ESP) - Happy Casa Brindisi

GAME 11 - Mercoledì 13 gennaio 2021 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi - Igok/Cluj/Spor/Frib

GAME 12 - Martedì 19 gennaio 2021 - ore 20:00

Hapoel Jerusalem (ISR) - Happy Casa Brindisi

GAME 13 - Martedì 26 gennaio 2021 - ore 20:30

Happy Casa Brindisi - Darussafaka Tefken (TUR)

GAME 14 - Martedì/mercoledì 2/3 febbraio 2021 - orario da definire

Filou Oostende (BEL) - Happy Casa Brindisi