Lba, il calendario della Happy Casa: esordio sul parquet dei campioni d'Italia

BRINDISI - La Legabasket ha diramato il calendario della Lba Serie A 2020/21. La regular season avrà inizio il 27 settembre e si concluderà il 3 maggio. La nuova stagione sportiva per la Happy Casa Brindisi comincia nel modo in cui si era conclusa la scorsa annata, interrotta causa Coronavirus. All’esordio in campionato i biancoazzurri faranno visita ai campioni in carica della Reyer Venezia, remake della finale di Coppa Italia 2020, ultima partita ufficiale disputata dalle due squadre risalente ormai a sei mesi fa. Turno natalizio in trasferta a Cremona il 27 dicembre, mentre la prima partita del 2021 si giocherà al PalaPentassuglia il 3 gennaio contro Trento. La doppia sfida con Milano programmata il 13 dicembre in Lombardia e l’11 aprile in Puglia.

Le finestre riservate alle squadre nazionali (la prima per la qualificazione agli Europei del 2021 a cui l’Italia è già qualificata, la seconda per i Mondiali del 2023) è prevista nella settimana da lunedì 23 novembre a martedì 1° dicembre mentre la seconda è in programma da lunedì 15 a martedì 23 febbraio 2021. Resta immutato il format di quarti e semifinali che si disputeranno al meglio delle 5 gare e la finale che si giocherà al meglio delle 7 gare.

Questo il commento dell’allenatore Frank Vitucci: “Sempre abbastanza complicato dare un giudizio a priori sul calendario. Per noi è certamente molto importante la combinazione tra le partite di Lega A e di Champions League, dovendo incastrare le trasferte in Italia e in Europa. L’inizio è senza dubbio ostile, dovendo esordire sul campo della Reyer Venezia, squadra collaudata e completa in ogni reparto. Ricominciamo da dove avevamo concluso, sperando che si possa finalmente tornare a parlare di basket giocato”.

Gli appuntamenti della Happy Casa Brindisi

1^GIORNATA

• ANDATA (27/09/2020) Umana Reyer Venezia - Happy Casa Brindisi

• RITORNO (17/01/2021) Happy Casa Brindisi - Umana Reyer Venezia

2^GIORNATA

• ANDATA (04/10/2020) Happy Casa Brindisi - Virtus Roma

• RITORNO (24/01/2021) Virtus Roma - Happy Casa Brindisi

3^GIORNATA

• ANDATA (11/10/2020) UNAHOTELS Reggio Emilia - Happy Casa Brindisi

• RITORNO (31/01/2021) Happy Casa Brindisi - UNAHOTELS Reggio Emilia

4^GIORNATA

• ANDATA (18/10/2020) Happy Casa Brindisi - De’ Longhi Treviso Basket

• RITORNO (07/02/2021) De’ Longhi Treviso Bakìsket - Happy Casa Brindisi

5^GIORNATA

• ANDATA (25/10/2020) Allianz Pallacanestro Trieste - Happy Casa Brindisi

• RITORNO (28/02/2021) Happy Casa Brindisi - Allianz Pallacanestro Trieste

6^GIORNATA

• ANDATA (01/11/2020) Happy Casa Brindisi - Fortitudo Lavoropiù Bologna

• RITORNO (07/03/2021) Fortitudo Lavoropiù Bologna - Happy Casa Brindisi

7^GIORNATA

• ANDATA (08/11/2020) Virtus Segafredo Bologna - Happy Casa Brindisi

• RITORNO (14/03/2021) Happy Casa Brindisi - Virtus Segafredo Bologna

8^GIORNATA

• ANDATA (15/11/2020) Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi

• RITORNO (21/03/2021) Happy Casa Brindisi - Banco di Sardegna Sassari

9^GIORNATA

• ANDATA (22/11/2020) Happy Casa Brindisi - Germani Brescia

• RITORNO (28/03/2021) Germani Brescia - Happy Casa Brindisi

10^GIORNATA

• ANDATA (06/12/2020) Happy Casa Brindisi - Acqua S.Bernardo Cantù

• RITORNO (03/04/2021) Acqua S.Bernardo Cantù - Happy Casa Brindisi

11^GIORNATA

• ANDATA (13/12/2020) A|X Armani Exchange Milano - Happy Casa Brindisi

• RITORNO (11/04/2021) Happy Casa Brindisi - A|X Armani Exchange Milano

12^GIORNATA

• ANDATA (20/12/2020) Happy Casa Brindisi - Carpegna Prosciutto Basket Pesaro

• RITORNO (14/04/2021) Carpegna Prosciutto Basket Pesaro - Happy Casa Brindisi

13^GIORNATA

• ANDATA (27/12/2020) Vanoli Basket Cremona - Happy Casa Brindisi

• RITORNO (18/04/2021) Happy Casa Brindisi - Vanoli Basket Cremona

14^GIORNATA

• ANDATA (03/01/2021) Happy Casa Brindisi - Dolomiti Energia Trentino

• RITORNO (25/04/2021) Dolomiti Energia Trentino - Happy Casa Brindisi

15^GIORNATA

• ANDATA (10/01/2021) Openjobmetis Varese - Happy Casa Brindisi

• RITORNO (02/05/2021) Happy Casa Brindisi - Openjobmetis Varese